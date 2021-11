João Ferreira deixa cargo de diretor desportivo do Santa Clara

João Ferreira já não é o diretor desportivo do Santa Clara, anunciou o clube nas redes sociais.

"A Santa Clara Açores – Futebol S.A.D. vem por este meio comunicar a saída de João Ferreira do cargo de diretor desportivo da equipa de futebol profissional, com efeito imediato. Com base na decisão de solicitar a sua demissão estão razões de ordem pessoal, as quais o Santa Clara apoia e respeita ao máximo", pode ler-se na nota.

O dirigente tinha chegado ao clube no início da temporada, para substituir Diogo Boa Alma.

"O Santa Clara deseja o maior sucesso pessoal e profissional a João Ferreira, não apenas porque é uma pessoa que o merece, mas, não menos importante, porque desempenhou com o maior dos profissionalismos as suas funções no período de vínculo ao nosso clube", termina a nota do clube.

O Santa Clara está no 18º e último lugar da I Liga, com apenas seis pontos somados em 11 jogos. Daniel Ramos deixou o projeto para rumar à Arábia Saudita e Nuno Campos assumiu o cargo.