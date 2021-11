“Temos de evitar erros como este”. Revogação do Cartão de Adepto é “positiva”

O líder do Paços de Ferreira pede ao Governo que opte de imediato por suspender o Cartão do Adepto, lamentando o fato dos clubes terem sido obrigados a fazer investimentos.

“Uma decisão que vejo como positiva, mas gostava que todos víssemos como algo para servir de exemplo no futuro: Não se criarem normas ou regras por quem não tem conhecimento de facto e por quem não sai do gabinete para perceber aquilo que se passa e dos impactos de decisões como esta”, referiu.

O Parlamento aprovou a revogação do Cartão Adepto. Uma das vozes mais críticas é a de Paulo Menezes. O presidente do Paços de Ferreira mostra a sua satisfação pela decisão, apesar de deixar alertas.

O Parlamento aprovou a revogação do Cartão Adepto, criado pelo Governo com o objetivo de combater a violência e intolerância no futebol. A ideia era conceder acesso a zonas identificadas dos estádios, que normalmente são ocupadas pelas claques. Uma medida muito contestada por adeptos e clubes e que, ao fim de 11 jornadas, pode terminar.

Foi aprovada a proposta da Iniciativa Liberal. PSD e PS abstiveram-se, sendo que oito deputados do PS votaram a favor, assim como os restantes partidos.

O Cartão do Adepto entrou em vigor esta temporada e durou poucos meses, com a grande maioria dos clubes e adeptos a mostrarem-se contra a medida.