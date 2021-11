Samu e o caso dos pitões de borracha: “Já está tudo resolvido”

O médio Samu recebeu o prémio de melhor em campo no Vizela – Estoril e aproveitou para afastar a polémica com o treinador Álvaro Pacheco a propósito das chuteiras no jogo contra o Benfica.

"Infelizmente, são coisas que acontecem, faz parte do futebol. É uma situação que já está resolvida", referiu.

Questionado sobre a forma como o técnico comentou a situação, ao dizer que Samu quis "jogar para o estilo" ao optar pelos pitões de borracha, Samu respondeu: "São situações que acontecem no futebol e foi logo resolvida na altura. Eu jogo sempre para me sentir confortável, mas já foi há mais de duas semanas, já é um não assunto e já está tudo resolvido e não há mais nada a dizer".

Já sobre o prémio de “melhor em campo”, Samu refere que "é um orgulho receber estes prémios. Significa também que estamos a fazer um bom trabalho”.

“Este prémio não é só meu, mas também de toda a equipa, porque se a equipa não consigo fazer estas exibições", acrescentou.