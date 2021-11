Pizzi e Adán. Benfica e Sporting querem discutir todas as competições até ao fim

Pizzi, médio do Benfica, e Adán, guarda-redes do Sporting, acham que as duas equipas vão disputar todas as provas até ao fim. Os rivais estiveram lado a lado numa ação comercial e falaram sobre a prestação das equipas no primeiro terço da temporada.

O internacional português é claro e incisivo: o Benfica quer ganhar todas as competições em que está inserido.

"Está a ser um campeonato muito competitivo, estavamos à espera que os três grandes lutassem pelo primeiro lugar. Queremos continuar a trabalhar para conquistar todos os títulos a que o Benfica se propõe", começou por dizer.

Já o guarda-redes espanhol quer que a equipa continue a melhorar, por forma a discutir todas as competições: "Queremos melhorar, seguir nas provas todas, melhorar como equipa e a nível pessoal. Já tenho alguma idade, mas acho que podemos sempre melhorar".



O médio do Benfica concorda com o guarda-redes do rival. Independentemente da idade, o objetivo é continuar a melhorar enquanto jogador: "Estamos sempre a trabalhar para melhorar e nos jogos tomarmos melhores decisões".

Seleção com "dois jogos difíceis"

Pizzi, 17 vezes internacional por Portugal, abordou ainda os compromisso das seleção nacional, frente a República da Irlanda e Sérvia, no apuramento para o Mundial de 2022. O médio acredita que a equipa de Fernando Santos tem condições para garantir já a presença no campeonato do mundo.



"Vão ser dois jogos difíceis, são duas boas seleções, mas com a qualidade e os jogadores que temos, podemos vencer os jogos e garantir a qualificação", atira.

Pizzi e Adán estiveram presentes numa ação comercial apelidada de “O Dérbi Mais Pequeno do Mundo”. A campanha colocou os atletas de Benfica e Sporting frente a frente numa partida de "subbuteo".

Na mesa, o jogo acabou empatado, com o guarda-redes leonino a levar a melhor depois de um desempate improvisado, mas não sem uma picardia à mistura: "Dez minutos de descontos sempre o Benfica", disse Adán, seguido de uma explosão de risos na sala.