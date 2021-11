Christian foi titular no sábado e agora rescinde pela Académica

A Académica anunciou, em comunicado, a rescisão de contrato com o médio Christian.

O brasileiro de 32 anos tinha assumido a titularidade e jogou de início no último jogo, na derrota no terreno do Casa Pia. "

"A Associação Académica de Coimbra/OAF informa os seus sócios, adeptos e demais interessados que rescindiu o contrato com o atleta Christian Fiel, com efeitos imediatos. A Académica está e estará sempre acima de qualquer individualidade estando sempre os interesses da instituição acima de todos os interesses", pode ler-se.

Christian tinha chegado à Académica neste verão, depois de ter passado pelo Nacional, Paços de Ferreira, Feirense e Casa Pia.