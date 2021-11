Cartão do Adepto. Futebol português precisa do público "agora, amanhã e ontem"

A presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA) reage com "muita esperança" à possibilidade de o Cartão do Adepto ser extinto e sublinha que o futebol português precisa que o público regresse na sua totalidade aos estádios, sem restrições burocráticas.

A revogação é debatida, esta quarta-feira, no Parlamento. Em declarações à Renascença, Martha Gens faz votos para que, "face ao momento político que o país atravessa" - iminência de eleições legislativas após o "chumbo" do Orçamento do Estado - "não haja nenhuma condicionante" que leva à reprovação da medida.



"O futebol precisa desta medida agora, amanhã e ontem", sublinha a presidente da APDA, que considera que ficou "visível", nas 11 primeiras jornadas da I Liga, que "ninguém quer mais burocracia para ir ao futebol".

"Muito menos ver as suas liberdades restringidas em função do Cartão do Adepto, que não tem efeitos práticos absolutamente nenhuns."

O Cartão do Adepto, criado pelo Governo, tem como objetivo combater a violência no futebol, através do controlo do acesso a zonas especiais dos estádios, normalmente reservadas às claques. No entanto, a adesão ao cartão foi escassa - as zonas restritas dos palcos da I Liga ficaram várias vezes despidas de adeptos - e até houve cânticos contra a medida.