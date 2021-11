Cartão do Adepto fracassou em Guimarães. "Só tivemos um sócio que tirou"

O presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, disse esta quarta-feira que a revogação do cartão do adepto para as competições profissionais de futebol, aprovada em sessão plenária na Assembleia da República, só "peca por tardia".

O projeto de lei da Iniciativa Liberal (IL) para a revogação do mecanismo em vigor desde o início da época 2021/22, ao abrigo da portaria de 26 de junho de 2020, que definia as "normas" para o "acesso à zona com condições especiais de acesso e permanência de adeptos", foi aprovado com a abstenção do PSD e da maioria dos deputados do PS, bem como os votos a favor das restantes forças, algo que satisfaz o dirigente vitoriano.

"Como a generalidade dos clubes e dos adeptos, entendemos que esta medida apenas peca por tardia. Sempre defendemos que os estádios de futebol podem e devem ser frequentados por todas as faixas etárias e por famílias, como qualquer outro desporto e qualquer outro espetáculo", frisou, em declarações à Lusa.

Convencido de que o cartão do adepto expressa uma "discriminação negativa" para com os adeptos de futebol, Miguel Pinto Lisboa defendeu que os estádios são "espaços seguros" e que os "problemas de violência associados aos fenómenos desportivos" resultam "muitas vezes de outros fenómenos sociais".

O presidente do emblema minhoto da Liga Bwin sublinhou que há problemas com origem "fora dos estádios de futebol" que não devem ser combatidos através do cartão do adepto, como fenómenos apenas desportivos, mas como "problemas de segurança pública que têm de ser resolvidos pelo Governo".

"Os fenómenos que deram suporte ao cartão do adepto são fenómenos de segurança pública. A maior parte dos problemas não decorre do espetáculo desportivo. São problemas sociais que vêm de fora dos recintos desportivos", detalhou.