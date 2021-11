“FC Porto e Sporting estão mais consolidados. Benfica precisa de tempo”

O treinador português António Oliveira vê os líderes do campeonato FC Porto e Sporting mais fortes do que Benfica na luta pelo título, apesar de prever uma luta até ao fim pelo campeonato.

O técnico decidiu deixar há dois meses do comando técnico do Atlético Paranaense. A 9 de setembro tomou a decisão de abandonar o comando técnico depois de tirar a equipa da zona de descida e de a levar a fases finais de duas taças.

Há dois meses em Portugal, António Oliveira foi convidado por Bola Branca a fazer um balanço do primeiro terço do campeonato e antever favoritismos dos candidatos ao título.

“A luta será entre os três grandes até ao final do campeonato. FC Porto e Sporting estão mais consolidados, sólidos, estáveis e consistentes, o que se reflete na primeira posição do campeonato. O Benfica foi o único que teve uma alteração estrutural que requer o seu tempo, o que resulta em alguma oscilação. Mas o Benfica continua em todas as provas e vai manter-se na luta pelo campeonato até ao fim pela qualidade do seu treinador e do plantel que tem à disposição”, antevê.