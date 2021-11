Róchez salva Nacional de derrota com golo os descontos

Nacional e Desportivo de Chaves empataram a um golo, esta segunda-feira, na Choupana, em partida a contar para a 11ª jornada da II Liga, com golo do empate a surgir no final da partida.

João Teixeira abriu o marcador para os transmontanos aos 16 minutos de jogo, com um livre direto.

O jogo complicou-se muito para a equipa madeirense com a expulsão de André Sousa, aos 39 minutos, por acumulação de amarelos.

Reduzido a dez unidades, o Nacional conseguiu chegar ao empate nos descontos, aos 93 minutos de jogo, com golo de Róchez.

Com este resultado, o Nacional soma 16 pontos, no oitavo lugar, com os mesmos pontos do que Penafiel, Mafra e Estrela da Amadora. Já o Chaves soma agora 14, no 11º posto.