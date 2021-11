Paços suspende utilização da bancada amovível por questões de segurança

O Paços de Ferreira anunciou, em comunicado, que vai suspender a utilização da bancada amovível, destinada aos adeptos visitantes, depois de um buraco ter surgido nas escadas no jogo de domingo, frente ao Sporting.

"O Paços decidiu suspender a utilização da bancada para reavaliação de todas as condições de utilização e adotar todas as medidas necessárias e suficientes, para uma utilização segura de todos adeptos que possam vir a utilizar a mesma", pode ler-se.

O clube reconhece a "gravidade do incidente" e justifica com a "acumulação anormal e indevida de pessoas em cima de um único degrau de uma das cochias da bancada, que fez com que a base cedesse".

No mesmo comunicado, os pacenses recordam que o estádio está "devidamente licenciado pela Liga Portugal e devidamente certificados por técnico habilitado para a sua utilização em jogos oficiais".

Hoje, decorreu uma visita da Liga de Clubes para uma "avaliação da estrutura global da bancada, mas independentemente daquilo que sejam a decisão formal das instâncias responsáveis", o clube decidiu pela "suspensão imediata e preventiva da utilização da mesma".

Depois do jogo em que o Sporting venceu por 2-0, algunas adeptos do Sporting queixaram-se do buraco nas escadas da bancada através das redes sociais.