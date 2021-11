Feirense vence e lidera corrida da subida à I Liga

O Feirense foi até casa do Académico de Viseu vencer por 2-0 e manter-se na liderança da corrida à subida de divisão e aproximar-se do primeiro lugar do campeonato.

Os golos dos fogaceiros surgiram só na segunda parte. Petkov fez o primeiro, aos 58 minutos, e Kerwin Vargas fechou a contagem, aos 67.

Com este resultado, o Feirense, comandado por Rui Ferreira, segue líder da luta pela subida, no segundo lugar, com 22 pontos, mais um do que Casa Pia e Rio Ave.

Benfica B, que não pode subir ao primeiro escalão, continua líder do campeonato da II Liga, com 23 pontos.

Já o Académico de Viseu, que vinha de duas subidas seguidas, fica com os mesmos 16 pontos, no nono lugar, os mesmos do que Nacional, Estrela da Amadora, Penafiel e Mafra.