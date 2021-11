Domingos Paciência destaca Luis Díaz num campeonato de equilíbrio entre os grandes

Domingos Paciência, campeão como jogador pelo FC Porto e antigo treinador do Sporting, destaca a regularidade e paridade entre os três grandes, separados por um ponto após o primeiro terço do campeonato. Entre o equilíbrio, um desequilibrador destaca-se sobre os demais.

Concluídas as primeiras 11 jornadas, FC Porto e Sporting seguem na frente em igualdade pontual, com os dragões em vantagem pela melhor diferença de golos. O Benfica é terceiro, com menos um ponto do que os rivais. Em entrevista a Bola Branca, Domingos Paciência denota que, "em outras épocas, por esta altura, costumava destacar-se uma equipa". No entanto, esta temporada, até agora, "tem havido muito equilíbrio".

"Os três grandes estão estáveis, apesar de alguns jogos menos conseguidos. Acima de tudo, muita regularidade dos três", observa.

Domingos assinala a solidez defensiva do Sporting, equipa com menos golos sofridos - quatro - e a maior vertigem ofensiva de Benfica e Porto.

"São equipas que privilegiam o aspeto ofensivo. Já o Sporting tem números mais equilibrados. Benfica e Porto têm dinâmicas ofensivas mais fortes e é natural que façam mais golos, mas o que todos procuram é regularidade e equilíbrio", considera o treinador, de 52 anos.

Luis Díaz, o melhor do campeonato até agora

Num olhar sobre as individualidades da época 2021/22, Domingos Paciência reconhece a preponderância de Coates no Sporting e de Rafa Silva no Benfica. Porém, há um jogador que se destaca de todos os outros. O extremo internacional colombiano Luis Díaz, do FC Porto.

"Com todo o respeito por jogadores como Rafa ou Coates, não há dúvidas de que Luis Díaz é, até agora, o melhor. Se continuar assim, será um caso sério no final deste campeonato", afiança à Renascença.

De acordo com o antigo avançado, Luis Díaz "melhorou muito, já está completamente adaptado e cresceu do ponto de vista da finalização". Tanto assim é que é o melhor marcador do campeonato, com nove golos.

"Já é um jogador mais de área e não só de corredor. Está a fazer uma excelente época e tem sido fundamental para a sua equipa e pelos golos que tem feito. É o jogador do campeonato", conclui Domingos.