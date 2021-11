"Cebolinha ainda não tinha saído da casca". Braga foi vítima das circunstâncias

Tudo correu mal ao Braga e tudo correu bem ao Benfica. António Marques resume o 6-1 da noite de domingo, na Luz, como um momento único, "uma situação anómala no percurso do Braga, mas também do Benfica".

"Provavelmente algum cansaço [acusado pelo Braga], uma noite menos bem conseguida. O Benfica, para dar um exemplo, teve o Everton Cebolinha, que 'ainda não tinha saído da casca', a fazer uma exibição brutal. A equipa [do Braga] nunca se encontrou", admite, em entrevista à Renascença.

O presidente da assembleia geral da SAD do Braga lamenta o "murro no estômago" sofrido pela equipa, que estava numa série de 10 jogos sem derrotas, mas sublinha que, tal como os adeptos, "a equipa técnica e os futebolistas estão muito tristes com o que se passou". No entanto, ressalva, "vão dar a volta por cima".