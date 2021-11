Carvalhal assume “total responsabilidade” pela goleada na Luz

O treinador do Sp. Braga assume “a total responsabilidade” pela goleada sofrida na Luz (1-6).

“Em primeiro lugar, quero assumir a total responsabilidade por este resultado. A nossa equipa veio de um jogo com o Paços de Ferreira em que tivemos de jogar com 10 jogadores, três dias depois fizemos um jogo brilhante para as provas europeias e após três dias tivemos este jogo. Quisemos jogar da mesma forma e não tínhamos energia para o vencer”, disse Carlos Carvalhal.

O técnico arsenalista acrescenta: “Tentámos uma pressão muito alta e às vezes basta falhar um milímetro, uma fração de segundo que com os jogadores que o Benfica tem na frente começamos a sentir problemas. Os nossos jogadores tentaram, mas a energia não estava lá”.

“A outra opção seria jogar mais numa de contenção e, porventura, íamos perder 0-2 e a nossa identidade”, referiu.

Em declarações à Btv, Carvalhal considera que este foi “um acidente de percurso. Aconteceu, foi um dia difícil para nós, pela qualidade do adversário e a sobrecarga de jogos, mas perdemos três pontos, não mais do que isso”.

O Benfica goleou o Sp. Braga por 6-1.