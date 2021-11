Braga. Acaba a época para Sequeira

O Sporting de Braga informou, esta segunda-feira, que Nuno Sequeira vai ser operado e não joga mais esta época, devido a lesão.



O lateral, de 31 anos, lesionou-se frente ao Benfica, no domingo, na 11.ª jornada da I Liga, e teve de ser substituído. Saiu do relvado de maca.

No site oficial, o clube minhoto esclarece que, após realização de exames complementares na manhã desta segunda-feira, foi diagnosticada a Sequeira uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O Braga adianta, ainda, que Sequeira será operado "nos próximos dias" e que "terá pela frente um prolongado período de recuperação, estando por isso descartado o seu regresso à competição nesta temporada".

Sequeira, de 31 anos, está no Braga desde a época 2017/18 e leva um golo e 26 assistências em 145 jogos. Esta temporada, o lateral-esquerdo português registava duas assistências em 13 encontros.

Houve mais duas "vítimas" do Braga-Benfica. Lucas Veríssimo, defesa-central do Benfica, também falha o resto da época. Darwin Núñez, ponta de lança encarnado, acaba de ser dispensado da seleção uruguaia.