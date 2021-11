Nuno Campos admite derrota "incontestável" do Santa Clara

Nuno Campos assume que o FC Porto mereceu derrotar o Santa Clara (0-3), este domingo, na 11.ª jornada do campeonato.

Em declarações à Sport TV, o treinador do Santa Clara salientou que, depois de ter sido eliminado da Taça da Liga pelos açorianos", o FC Porto "sabia de antemão que teria de mostrar os pergaminhos que tem mostrado nos últimos jogos".

"Foi um Porto muito competente, com uma vitória incontestável. Os meus parabéns. Os golos perto do intervalo e à entrada da segunda parte mataram o jogo. E depois, também, a expulsão do Allano. É frustrante para quem sofre. É um jogo de forças e hoje [domingo] o Porto levou a melhor", reconheceu.

As competições param, agora, para a janela das seleções. Nuno Campos agradece o tempo para parar e "consolidar e aperfeiçoar as novas ideias" que trouxe para o Santa Clara.

"É um projeto que está a ser consolidado. Vamos à procura de dar a volta o mais brevemente possível. Vai ser uma paragem importante. Não será um novo Santa Clara, mas, sim, mais sólido, capaz e competente. Um Santa Clara competitivo como tem sido até aqui. Os resultados não têm mostrado o que temos feito", realçou.