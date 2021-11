Nota 4 para Rui Costa. "Expulsão perfeitamente justa"

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, atribuiu nota 4 a Rui Costa, juiz do Santa Clara 0-3 FC Porto, relativo à 11.ª jornada do campeonato.

O especialista, que tinha avisado, ao intervalo, que a atitude quezilenta de Allano podia metê-lo em sarilhos, aprovou a expulsão do avançado do Santa Clara, por duplo amarelo - o primeiro por protestos com o árbitro.

"A expulsão de Allano é perfeitamente justa", salientou o ex-árbitro.



Numa "tarde descansada", o VAR Bola Branca elogiou o "bom trabalho" de Rui Costa nos Açores: "Não teve grandes problemas, nem os criou."