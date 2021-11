Jorge Simão admite que o 2-0 tirou o Paços do jogo

Jorge Simão considera que o Paços de Ferreira foi melhor na primeira parte do que na segunda frente ao Sporting, que "foi melhor", e reconhece que o segundo golo dos leões desmoronou os castores.

Em declarações à Sport TV, no final da partida da 11.ª jornada, o técnico pacense explicou que o plano para o jogo com o campeão nacional era lançar uma equipa "com capacidade pressionante muito forte".

"Conseguimos fazê-lo mais na primeira parte, em que o jogo esteve mais ou menos controlado. Na segunda parte, o jogo é desbloqueado por um golo de canto. Passando a estar em desvantagem, tínhamos de arriscar mais um bocado, ser mais pressionantes, chegar mais vezes ao ataque. O segundo golo acabou por nos deixar fora do jogo. Entrámos numa fase de que não gostei muito. O Sporting foi melhor", destacou.

O primeiro golo do Sporting surgiu de um canto, uma situação sobre a qual Jorge Simão repetiu o que dissera na antevisão do jogo:

"Toda a gente sabe o que vai acontecer, mas, ainda assim, é muito difícil de parar. O Coates tem 1,96 metros e uma capacidade de impulsão que faz a diferença. Desbloqueou o jogo. Temos de continuar o nosso caminho."

Jorge Simão considera, agora, que o Paços deve "reencontrar o seu caminho", para voltar a exibir-se como na Conference League e na Taça da Liga, em que fez "uma campanha que prestigiou".

"No campeonato, aqui ou ali, podíamos ter conquistado mais algum ponto. Tem sido difícil, mas o balanço é positivo. Estamos numa posição em que não queremos estar. Já fomos mais Paços do que temos sido nos últimos jogos", reconheceu o treinador dos castores.