Nuno Campos. “Acreditamos que podemos ganhar” ao FC Porto

O treinador do Santa Clara lembra que só os açorianos e o Liverpool venceram o FC Porto, mas acredita que pode repetir o triunfo da Taça da Liga.

“Sabemos da dificuldade que é jogar contra o FC Porto: primeiro classificado da I Liga, ainda na quarta feira calou São Siro, prestigiou o futebol português na Liga dos Campeões e sabemos da dificuldade do jogo”, disse Nuno Campos que acrescenta: “Só houve duas equipas a vencer o FC Porto: o Liverpool e o Santa Clara. Sabemos que é difícil, mas temos as nossas armas para o fazer”.

O novo técnico insular acrescenta que “não há jogos iguais” e acredita que “o FC Porto virá de sobreaviso”.

Apesar disso, “temos armas para disputar os três pontos. Tudo é possível. Acreditamos que podemos ganhar”.

Nuno Campos espera que, “do ponto de vista coletiva”, o Santa Clara consiga combater as “individualidades” e a “força do FC Porto”. A ideia é tentar que Luis Diaz e os outros dragões “passem ao lado do jogo”.

O Santa Clara é último classificado mas “faltam 23 jogos. Vamos sair desta situação. A posição do Santa Clara vai ser outra”, garante.

