Jorge Simão. “Vamos fazer um jogo brilhante” contra Sporting

O treinador do Paços de Ferreira elogia o Sporting, mas diz ter encontrado a fórmula para derrotar o campeão nacional.

“Vamos defrontar uma equipa muito boa, que vive um bom momento. Confesso que é a equipa que mais gosto de ver jogar em Portugal. Tem um jogo muito limpo, muito lúcido, sabemos o que procuram, todos os adversários sabem, mas não é fácil de contrariar”, reconhece Jorge Simão.

O técnico dos castores acrescenta: “No plano teórico, vamos fazer um jogo brilhante. Levei muito tempo, fiz muita análise, ponderei bastante, houve muita luta mental com os meus neurónios para encontrar a solução, que não é melhor ou pior do que a dos outros. Apenas acho que é a ideal. Mas o jogo é jogado pelos jogadores e não só na minha cabeça”.

Simão comentou a importância de Coates nos golos dos leões.

“Apesar de toda a gente saber o que acontece, a verdade é que consecutivamente tem vindo a fazer golos. Se repararem as vitórias folgadas do Sporting são na Champions, no campeonato tem sido pela margem mínima e o Coates está associado a elas. Preparámos isso de forma consciente”, acrescentou.

O P. Ferreira recebe o Sporting este domingo, às 19h00. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.