Vilafranquense empata com o Estrela no último minuto dos descontos

Vilafranquense empatou em casa com o Estrela da Amadora, a dois golos, no arranque da 11ª jornada da I Liga.

Miguel Rosa abriu o marcador para a equipa visitante já nos descontos da primeira parte, aos 45+5 minutos, assistido por Paulinho.



Um autogolo de André Duarte colocou o resultado novamente igualado, no início da segunda parte, aos 47 minutos de jogo. O Estrela voltou a colocar-se na frente do marcador com um golo aos 74 minutos do ponta de lança Fabrício Simões, assistido por Diogo Salomão.

Aos 95 minutos, Sangaré igualou o resultado de cabeça e decidiu o desfecho do jogo.

Com este resultado, o Estrela da Amadora sobe ao quinto lugar da II Liga, à condição, com 16 pontos. O Vilafranquense resgata um ponto e segue no 15º lugar, com 10 pontos.