Sporting é superior, mas tem de o provar dentro de campo em Paços de Ferreira

O presidente do Paços de Ferreira não tem qualquer problema em reconhecer as diferenças que separam o seu clube do Sporting, em atribuir favoritismo aos leões, mas avisa que os campeões nacionais terão de "mostrar em campo a sua superioridade".

"O Sporting é muito difícil de parar, pela qualidade individual, coletiva e de orientação, mas já tivemos experiências de dificuldades acrescidas este ano e as coisas têm saído com dignidade. O Sporting vai ter de mostrar em campo a sua superioridade. É um desafio aliciante. Com humildade e responsabilidade podemos fazer alguma coisa que nos orgulhe", diz Paulo Meneses, em entrevista à Renascença.

Os castores estão no 10.º lugar da I Liga e iniciaram a época a lutar pelo apuramento para a fase de grupos da Conference League. Foram eliminados pelo Tottenham, mas chegaram a vencer a equipa então treinada por Nuno Espírito Santo, no jogo da 1.ª mão, no Estádio Capital do Móvel.