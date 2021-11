Sem clube, David Simão procura nova vida em janeiro

O médio David Simão está à procura de novo clube, depois de ter rescindido contrato com o AEK de Atenas.

O jogador de 31 anos esteve emprestado ao Moreirense na segunda metade da temporada passada e regressou ao clube grego para rescindir contrato.

Em entrevista à Renascença, David Simão acredita que haverá espaço para si com os ajustes no mercado de transferências de janeiro.

"Estou à espera de um projeto novo. Rescindi mais tarde do que o previsto com o AEK de Atenas. Os plantéis são feitos para uma época inteira, mas haverá reajustes no mercado de Inverno. E aí acredito que posso voltar ao activo e voltar a fazer o que mais gosto", disse.

Formado no Benfica, David Simão conta com quase 200 jogos na I Liga, tendo alinhado pelo Paços de Ferreira, Académica, Marítimo, Arouca, Boavista e Moreirense.

No estrangeiro, jogou no CSKA Sofia, da Bulgária, Antuérpia, da Bélgica, AEK de Atenas, da Grécia, e no Hapoel Beer Sheva, de Israel