Secretário antevê dragão em alerta nos Açores

O antigo lateral portista, que passou pelo Santa Clara enquanto adjunto na época de 2005/06, faz o lançamento em Bola Branca do desafio da 11ª jornada do campeonato, entre açorianos e dragões, este domingo.

O antigo jogador admite, por outro lado, que não afetando, a derrota sofrida diante do Santa Clara deixará o clube "em alerta". "O FC Porto entra sempre para ganhar e uma derrota faz sempre mossa. Mas a equipa saberá analisar o que correu menos bem na Taça da Liga e estará precavida para isso", considera o ex-defesa e atual treinador, de 51 anos, que antevê um embate "difícil para ambas as equipas" e no qual Santa Clara e FC Porto jogarão para ganhar.

Carlos Secretário coadjuvou Mário Reis no banco do conjunto de Ponta Delgada. Estávamos em 2005/06 e o antigo internacional guarda com carinho essa época no emblema insular, sendo que os tempos são outros, adverte.

"A estrutura do Santa Clara é diferente, mas - na altura - fomos muito acarinhados, por gente do futebol. Este ano o Santa Clara talvez esteja a pagar a factura de ter começado mais cedo devido às competições europeias", analisa, a terminar, Secretário.

O Santa Clara-FC Porto, a contar para a jornada 11 da I Liga, está agendado para as 17h00 de domingo. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.