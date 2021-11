Pepa ignora a tabela e só pensa em vencer dérbi com o Moreirense

Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, não pensa na tabela classificativa e nos rivais que fogem na luta pelos lugares europeus. O técnicos dos minhotos tem como foco atual vencer o dérbi com o Moreirense e recorda que o campeonato é longo.

"Temos de olhar para nós, para o jogo que vem e para os três pontos em disputa, seja contra quem for. Este é com o Moreirense, em casa. É um dérbi. Isto é uma maratona. É a tal situação: estando confiantes e a jogar bem, estamos sempre mais próximos de ganhar", disse, em conferência de imprensa.

O Vitória de Guimarães está no sétimo lugar da tabela, com 13 pontos. Portimonense é sexto com, 14 pontos e Estoril e Sporting de Braga ocupam os lugares europeus com 19 pontos.

Pepa sente a equipa a viver um bom momento e quer dominar o Moreirense em toda a linha.

"A equipa está bem e confiante, ciente daquilo que tem de fazer. Acima de tudo, temos de manter esta capacidade de agredir, de olhar para a baliza adversária de forma constante, de não deixar pensar, de jogar subidos e, sempre que possível, dominar os quatro momentos do jogo", disse.

O Vitória de Guimarães-Moreirense joga-se este sábado no Estádio D. Afonso Henriques, às 20h30.