Liga visita relvado dos Barreiros. Interdição deve terminar na próxima jornada

Uma comitiva da direção da Liga de Clubes, liderada por Helena Pires, e da Comissão Técnica de Vistorias, esteve no Estádio dos Barreiros para acompanhar os recentes trabalhos de melhoramento no relvado dos insulares.

O objetivo é que o Marítimo possa realizar o encontro frente ao Paços de Ferreira no seu estádio, numa partida da 12ª jornada da Liga Portugal, agendada para o próximo dia 28 de novembro.

A visita foi acompanhada pela nova direção do clube madeirense, liderada pelo presidente Rui Fontes.

“O Marítimo tem-se mostrado disponível para colaborar com a Liga Portugal em diversos assuntos, assim como nesta questão do relvado. O trabalho que tem vindo a ser desenvolvido terá os seus resultados num futuro próximo, sendo que o Marítimo estará sempre disponível para colaborar com as instâncias do Futebol Profissional”, revelou Rui Fontes.

Helena Pires, diretora executiva da Liga, diz que a intervenção está a correr bem: "Estamos aqui para traçar um plano de reabilitação do relvado, de forma a que a interdição possa ser levantada a tempo do jogo. Não será difícil, tendo em conta a colaboração da nova direção".

O Estádio dos Barreiros foi interditado depois do jogo com o FC Porto, na quarta jornada, na sequência de duas notas negativas dadas ao relvado do estádio.