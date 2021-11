Jornada 11 arranca hoje em Barcelos e no Bessa

A jornada 11 da I Liga arranca esta sexta-feira, com dois jogos no dia de abertura. Gil Vicente e Arouca abrem a ronda às 19h00, com a equipa de Barcelos a ter a possibilidade de subir ao 6.º lugar.

O Gil, 8.º classificado, vem de vitória na Madeira, frente ao Marítimo, e tem pela frente o Arouca, 11.º, que não perde há duas jornadas, mas que ainda não venceu fora nesta edição da I Liga.

Às 21h15, no Bessa, o Boavista recebe o Famalicão, no reencontro de João Pedro Sousa, agora nos axadrezados, com o seu antigo clube. O Boavista procura reabilitação rápida, depois da derrota pesada no dérbi da cidade do Porto, com o FC Porto.

Nos últimos três jogos, sofreram oito golos e marcaram um. A equipa não vence no campeonato desde agosto, mas tem registado vários empates o que a coloca no 9.º lugar, com 11 pontos. O Famalicão atravessa o melhor momento da época. Conquistou a primeira vitória no campeonato, nos Açores, na 9.ª jornada, e empatou com o Vizela, na 10.ª. A equipa de Ivo Vieira parte em busca de um resultado que lhe permita sair da zona vermelha da tabela classificativa.

O Famalicão está na antepenúltima posição, em lugar de "play-off" de manutenção. A jornada 11 prossegue no sábado e no domingo, com os primeiros da classificação com jogos marcados para domingo.

I Liga

Sexta-feira, 5 nov:

Gil Vicente — Arouca, 19h00

Boavista — Famalicão, 21h15

Sábado, 6 nov:

Vizela – Estoril Praia, 15h30

Portimonense – Belenenses SAD, 18h00

Vitória de Guimarães — Moreirense, 20h30

Domingo, 7 nov:

Tondela — Marítimo, 14h00

Santa Clara – FC Porto, 17h00

Paços de Ferreira — Sporting, 19h00

Benfica – Sporting de Braga, 21h15