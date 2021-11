Gil Vicente e Arouca empatam no arranque da jornada

O Gil Vicente empatou na receção ao Arouca, a um golo, no arranque da 11ª jornada do campeonato.

O jogo começou muito bem para a equipa visitante com um grande golo do Arouca, aos 16 minutos de jogo. André Silva fugiu na direita, cruzou para Pedro Moreira, que recebeu de peito e serviu Arsénio de calcanhar, que rematou forte ao ângulo e concluiu uma grande jogada coletiva do Arouca.

O Gil Vicente criou oportunidades durante o jogo todo e chegou ao empate no início da segunda parte. Zé Carlos cruzou e Fran Navarro rematou cruzado para golo.

André Silva viu o segundo cartão amarelo e deixou o Arouca reduzido a dez unidades a partir dos 83 minutos de jogo.

Com este resultado, o Gil Vicente é oitavo, com 13 pontos, enquanto que o Arouca é 11º, com 10 pontos somados.