Famalicão sai da zona de descida com goleada em casa do Boavista

O Famalicão foi até casa do Boavista golear os axadrezados por 5-2, resultado que permite respirar melhor na tabela classificativa.

A vitória expressiva da equipa de Ivo Vieira começou a ser construída bem cedo. Pedro Brazão marcou o primeiro para o Famalicão, aos três minutos de jogo.

Simon Banza marcou o seu primeiro da noite pouco depois, aos 16 minutos. Musa ainda reduziu, aos 44 minutos, para o Boavista, mas o jovem capitão Alexandre Penetra fez o terceiro, aos 46 minutos de jogo.

O Boavista mexeu no início da segunda parte, com as entradas de Vukotic e Yusupha, mas o Famalicão fez o quarto pouco depois do início do segundo tempo. Banza bisou e igualou Taremi e Luis Díaz no topo da lista de melhores marcadores do campeonato, com sete golos.

O jogo ficou ainda mais complicado para a equipa de João Pedro Sousa aos 58 minutos, quando Reggie Cannon viu o cartão vermelho direto por travar Iván Jaime em falta quando ia isolado para a baliza.

Os visitantes não pararam de carregar e chegaram aos quinto pela autoria de Pepê, aos 72 minutos. Aos 77, Yusupha ainda conseguiu reduzir para 5-2 e o resultado não voltou a mexer.

O Boavista terminou o jogo com nove unidades, com Abascal a ver o segundo amarelo e consequente cartão vermelho, aos 93 minutos de jogo.

O Famalicão sai dos lugares da descida e ocupa o 12º lugar à condição, com 10 pontos. O Boavista continua com os mesmos 11 pontos.