Eleições do Marítimo não mexem com Julio Velázquez

O treinador Julio Velázquez desvaloriza a troca de direção do Marítimo e reforça que tem contrato até ao final da próxima temporada.

O espanhol de 40 anos está no Marítimo desde a época passada, contratado pelo antigo presidente Carlos Pereira. Rui Fontes venceu as mais recentes eleições e já tomou posse nesta sexta-feira, mas Velázquez não se sente preso "entre direções".

"Não estou entre uma direção ou outra, sou treinador do Marítimo até junho de 2022 e tenho todas as forças e vontade do mundo. Estamos a trabalhar bem e gostaríamos de ter mais vitórias", afirmou.

O Marítimo tem apenas uma vitória esta temporada, na segunda jornada com o Belenenses SAD e segue numa série de oito jogos sem vencer.

"Vamos com mentalidade de que vamos ganhar no domingo [ao Tondela] e, quando a equipa ganhar isto muda e, isso não quer dizer que vamos passar a ganhar vários dias seguidos, mas vai permitir entrar numa dinâmica mais positiva e favorável para continuarmos a lutar pelos nossos objetivos", frisou, relembrando que "há momentos no futebol, mas não duram para sempre".