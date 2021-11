Alegado mal-estar termina "se o Benfica ganhar ao Braga"

Não há volta a dar para o Benfica e, frente ao Sporting de Braga, a equipa de Jorge Jesus tem de entrar com tudo para chegar à vitória e deixar para trás a má sequência de resultados. A opinião é de Andrade, antigo jogador de águias e guerreiros do Minho.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador perspetiva uma partida onde o Benfica vai entrar com tudo mas terá forte oposição da equipa de carlos Carvalhal.

"O Benfica vai entrar com o objetivo de somar os três pontos e Jorge Jesus vai colocar em capo a melhor equipa. O Braga vem moralizado do jogo europeu e pode criar problemas. A diferença de tempo de recuperação não se fará sentir porque o plantel do Braga tem muitos e bons jogadores", considera.

Alegado mau estar termina se o Benfica vencer

O Benfica-Braga acontece numa fase em que muito se tem falado da relação de Jorge Jesus com os jogadores e de um possível mau estar do plantel encarnado com o treinador.

Luis Filipe Andrade acredita que, se existir algum problema, a situação ficará sanada com o regresso às vitórias.

"Não estou dentro do assunto mas pode ser uma fase menos positiva entre jogadores e treinador. Pode ser uma questão de comunicação que se resolverá se o Benfica ganhar ao Braga", acrescenta.



Clássico da Pedreira depois da jornada europeia

Para o jogo de domingo, os minhotos chegam ao encontro depois de uma vitória na Liga Europa, frente aos búlgaros do Ludogorets.

Já as águias regressam à competição depois da derrota pesada com o Bayern de Munique, para a Liga dos Campeões. Nos últimos cinco jogos, as águias apenas triunfaram uma vez. Andrade acredita que o jogo de domingo vai inverter este ciclo.

"Todas as equipas têm fases menos positivas e é isso que está a acontecer ao Benfica. Estou convencido que o Benfica vai fazer um grande jogo no domingo e dará uma alegria aos seus adeptos. O plantel é de grande qualidade, o treinador é excelente e têm tudo para fazer uma grande temporada", conclui.

O jogo Benfica-Braga está marcado para as 21h15 do próximo domingo. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.