Ponto de maturação do Sp. Braga já satisfaz Carvalhal

Carlos Carvalhal assume que está satisfeito com o momento que a equipa do Sporting de Braga está a atravessar. Sem perder há nove jogos, sem sofrer há cinco, o Braga "está a ganhar maturidade".

"Temos vindo a progredir. O Sporting de Braga está a crescer. À imagem do que aconteceu na época passada. A equipa está equilibrada, não tem sofrido golos. Qualidade a nível ofensivo e defensivo. Não sofre há cinco jogos. Sendo uma equipa ofensiva, é uma excelente marca. É uma satisfação muito grande", assume, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Ludogorets, quinta-feira, a contar para a fase de grupos da Liga Europa.

Apesar da satisfação pelo momento, o treinador compromete-se a "tentar melhorar". "Houve muitas mudanças, estamos a encontrar o nosso caminho, mas já estamos num bom momento", reforça.

Cartada decisiva para o Ludogorets

O Braga está na luta pelo apuramento na Liga Europa e com o triunfo no grupo no horizonte. Só o primeiro classificado consegue apuramento direto e Carvalhal determina esse como principal objetivo na competição. O Ludogorets, por seu lado, está obrigado a vencer para manter aspirações.

"Esperamos um Ludogorets a pensar que tem de ganhar para continuar em prova. Para nós é um jogo importante. Estamos com tudo para conquistar os três pontos. São importantes para nós e também para o 'ranking' de Portugal", observa.