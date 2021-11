Farense rescinde contrato de Amine

Amine já não é jogador do Farense. O clube anuncia, em comunicado, que acertou a rescisão de contrato com o médio franco-marroquino que chegou a Faro na época passada, para representar os algarvios na I Liga.

Na nota publicada pelo Farense não são explicadas as razões para a antecipação do final da relação entre as partes. Amine, de 28 anos, foi utilizado em todos os jogos do Farense esta temporada e foi sempre titular na II Liga.

Na última jornada, frente ao Penafiel (2-2), o jogador foi substituído ao intervalo e, de acordo com relato do jornal "Record", os acontecimentos que se seguiram estiveram na origem da decisão do clube. Amine terá tido um desentendimento com o preparador físico do Farense.

Amine é agora um jogador livre e poderá assinar por outro clube português na reabertura do mercado, a 1 de janeiro. O médio francês, que em Faro também foi utilizado como lateral direito, despede-se do São Luís, 46 jogos depois- Em Portugal, além do Farense, representou Leixões e Lusitano de Vila Real de Santo António.

O Farense desceu à II Liga esta época e, em nove jogos, ainda não venceu. A equipa algarvia, que começou a temporada com Jorge Costa como treinador e agora é orientada por Fanã, ocupa o antepenúltimo lugar, com seis pontos.