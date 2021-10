Pepa. “Fica sabor amargo por não termos conseguido golo”

O treinador do V. Guimarães elogia os seus jogadores, apesar da derrota em Alvalade (1-0).

“Procuramos sempre jogar de igual para igual, só se não conseguirmos, mas tentar, vamos tentar sempre. Tivemos uma entrada boa, com critério, depois dos 15 minutos iniciais, começámos a sentir dificuldades, a não ter bola e quando a tínhamos, sentíamos dificuldade em sair da pressão. Isso tirou-nos oxigénio, discernimento e alguma confiança. Depois, o Sporting fez o golo e tomou conta do jogo”, disse Pepa.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos vimaranenses acresceta que “na segunda parte, fomos iguais a nós próprios, tivemos oportunidades, pressionantes, a equipa jogou muito mais junta. Mas, no geral, as duas equipas fizeram um jogo muito bom”.

O golo do Sporting foi apontado de bola parada, pelo suspeito do costume (Coates). Pepa prefere dar mérito ao adversário.

“Estávamos avisados, claro, mas aí é mérito do Sporting. Já sabíamos que o Sporting é forte nas bolas paradas e tentámos anular esse lance, mas depois do desvio do Paulinho, ao primeiro poste, desmonta tudo e fica mais difícil anular a entrada do Coates. Foi uma infelicidade”, considerou.

O treinador dos conquistadores resume a partida contra os leões: “Foi um bom jogo com as duas equipas a procurar a vitória. Da nossa parte, quem entrou, entrou bem e conseguiu dar energia à equipa. No entanto, fica um sabor de amargo por não termos conseguido fazer um golo para entrar na discussão do jogo. Tudo fizemos, tivemos oportunidades, que construímos não no desespero, mas com qualidade.”

Questionado sobre os rumores que o apontam ao Benfica, Pepa não quis especular: “Estou muito feliz aqui, estou onde queria estar, no Vitória. Com todo o respeito, isso não é assunto.”

