Nota 4 para João Pinheiro. "Tudo legal" no empate, apesar do lançamento trocado

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, atribuiu Nota 4 a João Pinheiro pelo desempenho no Estoril Praia 1-1 Benfica, da 10.ª jornada da I Liga.

A começar por um lance entre Meité e Chiquinho na área do Benfica, o antigo árbitro considerou não ter havido "qualquer irregularidade".

Em relação à rábula do lançamento lateral atribuído ao Estoril mas que afinal era para o Benfica e que resultou no canto que originou o golo do empate tardio dos canarinhos, eis a análise de Paulo Pereira:

"Aos 89 minutos, de facto, Pizzi não toca na bola e o lançamento seria para o Benfica, mas muitas coisas se passaram depois do lançamento. O jogo decorreu e, depois, houve o pontapé de canto e aí é que há o golo e, aí, tudo legal. Não é caso para intervenção do VAR, uma vez que foi o canto que deu o golo e não o lançamento, que, de facto, era ao contrário."

Em suma, João Pinheiro fez uma "excelente arbitragem, quer técnica quer disciplinarmente", e nota-se o respeito dos jogadores pelo árbitro.