As reações à morte de Tengarrinha. "Guerreiro até ao último minuto"

Bernardo Tengarrinha, ex-jogador de futebol, morreu este sábado, aos 32 anos, vítima de um linfoma de Hodgkin, uma doença semelhante a leucemia. São muitas as reações em Portugal a esta triste notícia.

Fernando Gomes, FPF

"Foi com profunda tristeza e consternação que tomei conhecimento da morte de Bernardo Tengarrinha, que durante longos meses travou uma luta corajosa contra a cruel doença que o vitimou. Aos 28 anos, teve de abdicar de fazer aquilo que era a sua paixão quando, então, representava o Boavista. Parte, agora, demasiado cedo, deixando-nos um exemplo de coragem, tenacidade e determinação"

Pedro Proença, Liga Portugal

“Um jovem futebolista que se despede cedo. À família deixo uma palavra de solidariedade, numa altura em que escassam as palavras. Até sempre!”

Boavista

“O Boavista lamenta profundamente o falecimento de Bernardo Tengarrinha aos 32 anos, ex-atleta do Clube entre 2014 e 2017, pelo qual representou a equipa de futebol profissional em 61 ocasiões, tendo envergado por diversas vezes a braçadeira de capitão. À família enlutada e aos amigos, o Boavista endereça as mais sentidas condolências. A bandeira do clube será colocada a meia haste em homenagem a Bernardo Tengarrinha”.

V. Setúbal

“Dizem que as grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros, e tu foste ENORME na batalha que travaste e na forma como a encaraste. Que honra foi para nós vestires as nossas cores, defenderes o nosso símbolo, como jogador e posteriormente como treinador. Descansa em Paz ENORME Tengarrinha, nunca te vamos esquecer. Serás sempre um dos nossos”.

D. Chaves

“O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que faleceu Bernardo Tengarrinha, antigo jogador do GD Chaves. À família e aos amigos, manifestamos o profundo pesar e a nossa total solidariedade”.

FC Porto

“Até sempre, Tengarrinha! Recordaremos o percurso e contaremos as histórias. Para a família e amigos, o FC Porto envia sentidas condolências.”

Rio Ave

"Guerreiro até ao último minuto do jogo da vida. Estamos todos com família e amigos do 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗧𝗲𝗻𝗴𝗮𝗿𝗿𝗶𝗻𝗵𝗮."

Olhanense

"Foi com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento do nosso antigo futebolista Bernardo Tengarrinha, com apenas 32 anos, vítima de linfoma de Hodgkins. Cedido pelo FC Porto, actuou de rubro-negro durante a temporada 2009/10, ano de regresso ao escalão principal. Com 23 jogos e 2 golos o polivalente atleta contribuiu para a manutenção naquele patamar. Foi também internacional sub21 ao nosso serviço. A Direção e todos os Corpos Sociais do Sporting Clube Olhanense, enviam as sentidas condolências a toda a família enlutada.”