Presidente da SAD garante que Estoril só pensa na manutenção

O presidente da SAD do Estoril Praia, Alexandre Faria, garante que, apesar do quarto lugar no campeonato, ao fim de nove jornadas, o objetivo, por agora, é apenas e só garantir a manutenção da equipa na I Liga.

Em entrevista a Bola Branca, Alexandre Faria destaca que o Estoril tem feito um "excelente campeonato, a mostrar que merece estar na I Liga e que pode bater-se com qualquer equipa de igual para igual".

"O grande desafio passa por confirmar e consolidar o Estoril Praia na I Liga, que é o lugar onde deve estar, com um projeto sustentável e que consiga manter durante muitos e bons anos. Tudo o que vier a seguir será sempre fantástico. Ter estes 18 pontos já é incrível, muitos não esperariam. Tem de ir passo a passo e objetivo a objetivo", realça.

Frente ao Benfica, jogar para vencer

Na receção ao Benfica, a contar para a décima jornada, Alexandre Faria garante que o Estoril vai lutar para conquistar os três pontos:

"Tenho a certeza que vai ser um excelente jogo. A equipa tem demonstrado um espírito de união e superação enorme. Isso vai mostrar-se neste jogo, em que ambas as equipas vão jogar para vencer."

O Estoril Praia recebe o Benfica no sábado, às 19h00, no Estádio António Coimbra da Mota. Encontro da jornada 10 da I Liga, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.