Estoril enfrenta Benfica "olhos nos olhos na ambição"

O treinador do Estoril Praia, Bruno Pinheiro, garante que a sua equipa enfrentará o Benfica, na 10.ª jornada da I Liga, "olhos nos olhos" na vontade de vencer o jogo, porém, lembrou que os recursos são díspares.

"Olhos nos olhos na ambição, sim. Nas armas e nos meios, não diria tal, porque são realidades completamente distintas. Se o fizéssemos, provavelmente, estaríamos a dar uma vantagem muito grande ao adversário", sustentou, esta sexta-feira, em declarações à Sport TV.

O Estoril tentará ter "muita qualidade com bola, dentro do que o Benfica permitir". Bruno Pinheiro quer jogar no erro, mas também provocá-lo.

"Acredito que o Benfica venha para nos pressionar e que não nos queira deixar jogar. Se tivermos de jogar longo, iremos fazê-lo mas com critério e qualidade. Defensivamente, iremos tentar ter uma estratégia que nos permita não só ser expectantes e esperar que o Benfica cometa erros, mas também provocar esses erros", explicou o treinador dos canarinhos.

Agarrados ao quarto lugar

Para o Estoril, "é ótimo estar no quarto lugar" e Bruno Pinheiro assume que o desafio é manter a equipa "o mais alto possível na tabela" da I Liga:

"Fazer uma época tranquila e trabalhar sobre vitórias. É verdade que estamos numa classificação acima do que era expectável no início, mas, ainda assim, sentimos que estamos muito aquém do que podemos fazer."

O Estoril Praia-Benfica está marcado para sábado, às 19h00, no Estádio António Coimbra da Mota. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.