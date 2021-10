Boavista desmente pedido de demissão de João Pedro Sousa

O Boavista desmentiu, esta sexta-feira, que João Pedro Sousa tenha pedido a demissão ou colocado "qualquer tipo de condição para continuar a desempenhas as suas funções" de treinador principal.

"É totalmente falso", sublinha a SAD, em comunicado no site oficial.

Segundo notícia veiculada, esta sexta-feira, no jornal "A Bola", João Pedro Sousa teria pedido a demissão, negada pelo presidente da SAD, Vítor Murta, na semana passada, antes do jogo com a Belenenses SAD.

O treinador estaria insatisfeito com algumas situações do dia a dia do Boavista, por estarem a afetar o seu trabalho e dos jogadores. Perante a recusa da demissão, teria feito uma série de exigências - entre elas, a reformulação do departamento médico, que teria já sido cumprida.

No mesmo comunicado, o Boavista nega que tenha reestruturado o departamento médico na sequência de qualquer ultimato de João Pedro Sousa. Admite que a mudança foi, efetivamente, "projetada em consonância entre a SAD e a equipa técnica", no entanto, teve como "único objetivo de continuar a profissionalizar" todo o clube.

"É importante reforçar ainda, para que não restem dúvidas, que existe uma total sintonia de ideias entre o presidente da SAD, a estrutura do futebol e a equipa técnica. O Boavista FC, Futebol SAD continuará a proceder a uma reestruturação interna, alargada também a outras áreas de ação, com vista ao reforço e a uma cada vez maior profissionalização de todos os seus departamentos", remata o comunicado do clube.