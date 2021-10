Novo presidente do Marítimo dá confiança a treinador e plantel

O presidente eleito do Marítimo, Rui Fontes, reuniu-se pela primeira vez com o plantel e equipa técnica para lhes “dar confiança e estabilidade”.

“Quis transmitir ao grupo a nossa total confiança no treinador, na equipa técnica, em toda a estrutura para poderem trabalhar no sentido de assegurarmos os melhores resultados possíveis para o Marítimo”, disse.

Eleito no passado fim-de-semana, ganhando as eleições a Carlos Pereira, que liderou o clube nos últimos 24 anos, Rui Fontes concedeu a primeira entrevista a Bola Branca.

No regresso ao futebol, Rui Fontes, que liderou o Marítimo entre 1988 e 1997, garante que o espanhol Júlio Velasquez tem, neste momento, a sua confiança para continuar a comandar a equipa de futebol.

“Sempre afirmei que, sem conhecer as pessoas, não podemos tomar qualquer tipo de decisão. Vamos trabalhar com Velasquez o tempo que entendermos e o tempo que se revelar necessário. O problema do Marítimo é ganhar um jogo e vamos ver se ganhamos ao Gil Vicente e tudo se normaliza”, acrescentou.

O Marítimo só ganhou um jogo na I Liga, a 16 de agosto. Não vence há mais de dois meses e está em 13.º, com sete pontos.

Ainda sem a tomada de posse como novo presidente do Marítimo, Rui Fontes teme por alguns atos de gestão, no plano financeiro, do ainda presidente em exercício Carlos Pereira.

“O futuro agora é que me preocupa e é esse futuro que quero construir, diferente do passado recente”. Apesar disso, diz que vai “querer saber tudo o que se passa em pormenor na vida financeira do clube e vamos mandar fazer uma auditoria”.

Fontes refere que “há um período de 10/15 dias em que tudo se mantém como anteriormente e há pagamentos que estão a ser feitos que deveríamos ser informados. Isso não aconteceu”.