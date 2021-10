Braga empata, P. Ferreira está fora da “final four”

O Sp. Braga e o Paços Ferreira empataram 0-0 na segunda jornada do grupo C da Taça da Liga.

Os arsenalistas atacaram mais, mas viram Francisco Moura ser expulso no final da primeira parte.

Já os pacenses, com muitas alterações no onze, criaram poucas oportunidades. A equipa dos castores já não tem hipótese de chegar à "final four".

Partida terminou debaixo de um dilúvio.

Neste grupo, é o Boavista que lidera, com 3 pontos, contra 1 de Braga e P. Ferreira.

Na primeira ronda, os axadrezados derrotaram os pacenses. Na terceira e última jornada, o Boavista recebe o Sp. Braga.