Pepa. “Fizemos tudo para ganhar o jogo”

O treinador do V. Guimarães deixa grandes elogios à sua equipa, após o 3-3 contra o Benfica para a Taça da Liga.

“Foi um grande Vitória durante o jogo todo. Há mérito do Benfica, porque o mais difícil é fazer golos no futebol, mas fizeram três golos em quatro remates e não é fácil lidar com isso. Parecia que de cada vez que iam à área marcavam”, disse Pepa.

O técnico dos “conquistadores” lembra que tiveram “capacidade de reação” depois de estarem a perder 2-0. “Corrigimos, melhorámos e foi um jogo fantástico”.

“No campeonato, o Benfica foi muito superior e mereceu vencer, mas hoje o Vitória fez mais, com muito coração, mas com muita qualidade também. Fizemos de tudo para ganhar o jogo”, acrescentou.

O líder dos vimaranenses deu “os parabéns ao grupo de trabalho pelo que fez frente a uma grande equipa. Tivemos várias oportunidades de golo, fizemos de tudo e merecíamos ter ganho. Parece que estamos com sentimento de derrota, mas tudo o que estava ao nosso alcance, fizemos”.

O V. Guimarães e o Benfica empataram 3-3 na segunda jornada da Taça da Liga e deixam as contas do apuramento em aberto para a última jornada da prova.