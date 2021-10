Marítimo vai receber um milhão de euros do Zamalek

Os egípcios do Zamalek foram condenados pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), esta quarta-feira, a pagar um milhão de euros ao Marítimo, pela transferência de Mohamed Ibrahim na época 2014/15.

Segundo o advogado Gonçalo Almeida, da equipa que assessorou juridicamente o Marítimo no processo, o TAS confirmou a decisão que tinha sido proferida pelo Comité do Estatuto do Jogador da FIFA, que condenara o Zamalek ao pagamento de um milhão de euros, mais juros.

“Trata-se de um excelente resultado, fruto de um longo processo, dividido em duas etapas, em que a Marítimo SAD fez prevalecer o seu direito a receber um valor extra pela transferência do jogador”, refere o advogado.

O médio Mohamed Ibrahim, atualmente com 29 anos, chegou ao Marítimo como o jogador mais caro da história do clube, na época 2014/15, proveniente do Zamalek. Clube ao qual regressou poucos meses depois, após ter disputado apenas oito jogos pela equipa insular.