Só os três pontos interessam ao Vitória frente ao Benfica

Pepa não gosta de andar de calculadora na mão, logo, na visita ao Benfica, quer fazer a conta mais simples possível: três mais três igual a seis, que equivale ao apuramento para a "final four" da Taça da Liga.

Bastam três pontos ao Vitória de Guimarães para garantir a presença na próxima fase. Na conferência de imprensa do segundo jogo na Luz, esta terça-feira, Pepa assinalou que a fasquia está "bem lá em cima".

"Temos de ser muito competentes. No último jogo que fizemos com o Benfica, não estivemos ao nosso nível. Agora, queremos estar. Não tenho dúvidas de que vamos estar. Temos de ser iguais a nós próprios. Essa é a chave para ganharmos o jogo: querer ter protagonismo, querer ter bola, saber sofrer. Queremos muito aproveitar esta oportunidade. Este jogo pode levar-nos à decisão de uma taça que queremos muito conquistar. Mais do que querer, acreditamos muito que vamos conseguir. Para isso, temos de ganhar. O empate vale o que vale, mas não ficamos a depender só de nós. Portanto, o objetivo é só um: ganhar o jogo", sublinhou.

Benfica forte jogue quem jogar

O treinador ressalvou que vencer a Taça da Liga "não vale uma época", mas é um dos grandes objetivos. Para tal, o Vitória terá de superar "90 minutos contra um adversário que dispensa apresentações".

"Temos de olhar para nós e perceber o sonho que está aqui à nossa frente. Independentemente do onze que o Benfica apresentar, a qualidade está lá. Claro que quem tem mais minutos sente-se mais confiante e, por muito que tentemos aproximar quem não tem muitos minutos dos que jogam mais, a diferença está lá, mas aqui vale o que vale. Mas. se formos competentes e iguais a nós próprios, que temos de ser, temos todas as possibilidades de discutir o jogo olhos nos olhos e vencer", reiterou.

Marcando cedo, o Vitória poderá abanar logo a confiança do Benfica, que chega de vários confrontos de alta tensão. Contudo, mais do que isso, Pepa quer chegar "muitas vezes" à baliza da equipa de Jorge Jesus:

"É uma questão de critério e frieza e qualidade no último terço. Golo é golo, seja de bicicleta ou de encostar. O volume ofensivo que temos dá-nos conforto, mas admito que se torna um pouco frustrante ir tantas vezes e não ter o sumo que merecíamos. Mas há jogos em que fazemos três, quatro remates e fazemos dois ou três golos. Eu prefiro ter volume ofensivo e ter vários remates, estar presente na área. Falta-nos, agora, um pouco de frieza a finalizar. É uma questão de a bola entrar."

O Vitória de Guimarães-Benfica, que pode decidir o grupo A da Taça da Liga, joga-se na quarta-feira, às 19h30, no Estádio D. Afonso Henriques.