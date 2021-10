Nuno Campos: "Mostramos que conseguimos bater-nos com qualquer equipa"

Nuno Campos, treinador do Santa Clara, deu os parabéns à sua equipa pela vitória por 3-1 frente ao FC Porto. Em conferência de imprensa, o técnico destaca a valia do adversário e ainda não assume passagem à "final four".

"Os nossos jogadores têm mérito e fizeram um grande jogo. Ainda falta o jogo entre o Rio Ave e o Porto e ainda não conseguimos nada. Não faz sentido falar na "final four", mas vencemos 3-1 a uma equipa da dimensão do Porto, que foi das oito melhores equipas da Europa no ano passado e ainda não tinha perdido nas competições nacionais", atira.

O novo técnico dos açorianos destaca a eficácia e o trabalho coletivo da equipa, que considera base para bons resultados frente aos grandes.

"Ninguém esperaria facilidades a jogar com o FC Porto e de criar imensas oportunidades de golo. É uma equipa fortíssima, não há como mandarmos no jogo como gostamos de fazer. Mostramos que coletivamente conseguimos bater-nos a qualquer equipa. Hoje fomos coletivamente fortes, solidários e merecemos a vitória", atira.