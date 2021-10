Liga assume "alguma inquietação" com possível chumbo do Orçamento de Estado

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, assume "alguma inquietação" pelo eventual chumbo do Orçamento de Estado e a possível crise política que o país pode ultrapassar.

"É com alguma inquietação que vemos aproximar-se a possibilidade de uma crise política em Portugal transversal às várias atividades do país e que pode, mais uma vez, prejudicar e pôr em causa o futuro do Futebol Profissional", escreveu nas redes siciais.

O dirigente teme que o futebol profissional possa ficar "refém de mais uma crise à qual somos totalmente alheios" e recorda que a Liga não foi contemplada no Plano de Recuperação e Resiliência.

"Deixaremos sempre para o poder político o que é da política, mas temos o nosso compromisso com a indústria do Futebol Profissional, que não tendo sido contemplada com qualquer apoio do Plano de Recuperação e Resiliência, irá, como tem feito até aqui, reclamar um conjunto de importantes alterações estruturais, que tornem a nossa atividade mais competitiva internacionalmente", afirma.

Proença reforça que a Liga tem "lutado de forma incansável pela redistribuição mais justa e equitativa das receitas das apostas desportivas, pela revisão dos seguros de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais, bem como pela criação de condições fiscais em sede de IVA, IRC e IRS ou pela reformulação do desadequado regime jurídico das Sociedades Desportivas, entre outros pontos que temos levado ao Executivo".