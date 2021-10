Ivo Vieira: "Estivemos no jogo até final, mas o resultado aceita-se"

Ivo Vieira, treinador do Famalicão, aceita a derrota por 2-1 em casa do Sporting, num jogo em que a equipa minhota este perto do empate no último lance do encontro.

"O resultado aceita-se, mas estivemos dentro do jogo até final. Quero deixar uma palavra aos nossos adeptos que fizeram uma viagem longa e mais uma vez estiveram a apoiar-nos. É fundamental virar baterias para o campeonato", disse, à Sport TV.

A equipa minhota terá agora de esperar pelo jogo entre Penafiel e Sporting para saber se segue para a "final four" da Taça da Liga. Um empate chega ao Sporting para seguir em frente e eliminar o Famalicão.

"Não gosto muito de conquistar algo quando dependo dos outros. Gosto de conquistar as coisas pelo que a minha equipa faz. A passagem à 'final four' era possível ganhando o jogo ou na pior das hipóteses empatando. Não tenho grandes expetativas. Penso muito na minha e não desejo o resultado dos outros. Neste momento estamos em desvantagem", termina.