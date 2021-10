Treinador do Santa Clara deixa amigos do Porto fora de campo e o autocarro à porta do estádio

O treinador do Santa Clara tem amigos no FC Porto e está ciente do poderio do adversário na Taça da Liga, no entanto, garante que o autocarro e as amizades ficarão à porta do estádio, na terça-feira.

Nuno Campos foi treinador adjunto do FC Porto, em 2013/14, durante o "mandato" de Paulo Fonseca. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, admitiu que sempre que defronta uma ex-equipa "é especial".

"Tenho amigos do outro lado. Mas, tal como eles, entrando em campo, as amizades ficaram de parte e a única coisa que importa é ganhar o jogo, seja ao Porto ou qualquer outro adversário", sublinhou.

Resposta "forte" sem autocarros

Nuno Campos espera, depois da derrota com o Famalicão, para o campeonato, uma "reação forte", num jogo "muito difícil", frente a "uma das oito melhores equipas da Europa da temporada passada". O treinador do Santa Clara não quer estacionar o autocarro, porém, sabe que a valia do FC Porto obrigará a sua equipa a defender por alguns períodos.

"A nossa matriz de jogo é positiva, dominadora. Queremos assumir as despesas do jogo. Mas, jogando com uma das melhores equipas da Europa e do mundo, em muitos momentos vamos ter de baixar linhas. Não vamos encostar-nos à nossa área a não ser que obrigados. Irá acontecer em momentos, fruto da qualidade do adversário, mas queremos impor as nossas ideias e criar dificuldades ao Porto. Queremos disputar o jogo. Vamos dar o máximo e lutar pela vitória", afiançou.

Nuno Campos vai "apresentar o melhor onze", ainda que, possivelmente, com algumas alterações, devido à necessidade de gerir alguns jogadores. Não obstante, será uma equipa "forte e capaz de defrontar o Porto".

O Santa Clara-FC Porto está marcado para terça-feira, às 19h00, no Estádio de São Miguel. Encontro que terá informações nas edições de Bola Branca e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.