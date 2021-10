Primeiro e terceiro separados por um ponto pela primeira vez este século

Pela primeira vez no século XXI, o primeiro e o terceiro classificados da I Liga terminam a nona jornada separados apenas por um ponto.

As vitórias de FC Porto, Sporting e Benfica, sobre Tondela (1-3), Moreirense (1-0) e Benfica (0-1), deixam os três grandes separados na tabela por um ponto. Os encarnados lideram, com 24, e dragões e leões são segundos e terceiros classificados, respetivamente, com 23.

Um equilíbrio, à jornada nove, que nunca se registara neste século. Por outro lado, a maior vantagem que se verificou foi em 2010/11, quando o líder FC Porto distava do Vitória de Guimarães, terceiro, em 10 pontos.

Outros dados curiosos: em 21 anos, o Sporting ocupava o pódio à nona jornada em apenas 10 ocasiões. O FC Porto é a única equipa que nunca falhou o "top-3" no século XXI - o Benfica falhou quatro vezes. Fora dos três grandes, o Sporting de Braga é quem soma mais presenças no pódio à nona jornada: seis. Segue-se o Vitória de Guimarães, com três.

"Top-3" à nona jornada no século XXI:





2020/21

1. Sporting, 23 pontos

2. Benfica, 21

3. FC Porto, 19

2019/20

1. Benfica, 24

2. FC Porto, 22

3. Famalicão, 22

2018/19

1. FC Porto, 21

2. SC Braga, 21

3. Sporting, 19

2017/18

1. FC Porto, 25

2. Sporting, 23

3. Benfica, 20

2016/17

1. Benfica, 25

2. FC Porto, 20

3. SC Braga, 20

2015/16

1. Sporting, 23

2. FC Porto, 21

3. Rio Ave, 18

2014/15

1. Benfica, 22

2. FC Porto, 21

3. V. Guimarães, 20

2013/14

1. FC Porto, 23

2. Benfica, 20

3. Sporting, 20

2012/13

1. FC Porto, 23

2. Benfica, 23

3. SC Braga, 17

2011/12

1. Benfica, 23

2. FC Porto, 23

3. Sporting, 20

2010/11

1. FC Porto, 25

2. Benfica, 18

3. V. Guimarães, 15

2009/10

1. SC Braga, 25

2. Benfica, 22

3. FC Porto, 20

2008/09

1. Leixões, 22

2. Benfica, 21

3. FC Porto, 17

2007/08

1. FC Porto, 25

2. Benfica, 19

3. Sporting, 18

2006/07

1. FC Porto, 22

2. Sporting, 20

3. Benfica, 19

2005/06

1. SC Braga, 23

2. FC Porto, 18

3. Nacional, 18

2004/05

1. Benfica, 20

2. FC Porto, 19

3. Boavista, 17

2003/04

1. FC Porto, 25

2. Benfica, 18

3. Sporting, 18

2002/03

1. FC Porto, 21

2. V. Guimarães, 19

3. Benfica, 17

2001/02

1. Boavista, 19

2. Benfica, 17

3. FC Porto, 16

2000/01

1. FC Porto, 24

2. SC Braga, 20

3. Sporting, 19