Ivo Vieira quer garantir a "final four" da Taça da Liga frente ao Sporting

Ivo Vieira, treinador do Famalicão, quer fechar a qualificação para a "final four" da Taça da Liga com uma vitória frente ao Sporting, em Alvalade.

O técnico recorda que o Famalicão já venceu o Penafiel e o jogo frente aos leões é mais decisivo para a sua equipa do que para o Sporting, que ainda terá de jogar frente à equipa da II Liga.

"É o momento decisivo para nós, porque o Sporting é o primeiro jogo que vai fazer. É o jogo que pode ditar a nossa passagem ou levar tudo para a última jornada, em que o Sporting joga com o Penafiel. Está nas nossas mãos conseguir este grande objetivo e só depende de nós. Só falta este jogo para marcarmos presença na 'final four' e é neste jogo que vamos apostar tudo", disse, em conferência de imprensa.

Ivo Vieira recorda um jogo "muito competente" do Famalicão frente ao Sporting esta época, que terminou com empate a um golo e assume que vai poupar alguns jogadores: "Poderíamos ter feito mais em termos de resultado. Vamos ter alterações, porque tínhamos jogadores que já cá não estão e outros que chegaram".

A semana será mais ocupada do que o habitual com o Famalicão, com jogo a meio da semana, um desafio encarado com entusiasmo pelo treinador: "Quem nos dera jogar duas ou três vezes por semana, seria um bom prenúncio e é aliciante quem passa por isto".

O Sporting-Famalicão, a contar para a segunda jornada da Taça da Liga, joga-se às 21h15 desta quarta-feira.